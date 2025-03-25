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Bulaşık Makinesi Yangın Çıkardı: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

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Bolu'daki bir apartmanın 5. katında bulaşık makinesi kaynaklı çıkan yangında evde bulunan bir kişi dumandan etkilendi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bulaşık makinesi yangın çıkarttı: 1 kişi dumandan etkilendi

BOLU - Bolu'da 5 katlı bir apartmanın 5.katında bulaşık makinesi kaynaklı çıkan yangında, apartman dairesinde maddi hasar meydana geldi. Evde bulunan bir kişi ise dumandan etkilendi.

Yangın, Borazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın 5.katında Gökhan S.'ye ait dairede, bulaşık makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangının alevleri tüm mutfağı sardı. Duman altında kalan evde bulunan Songül S., dumanlardan etkilendi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanlardan etkilenen Songül S.'ye, ambulansta oksijen tedavisi yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından bina içinden ve dışından alevlere müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından apartman dairesindeki dumanların tahliye edilmesi için itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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