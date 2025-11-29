Haberler

Bulanık'ta İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Muş'un Bulanık ilçesinde okulda başlayan bir husumetin büyümesi ile meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası iki şüpheli suç aleti ile yakalanarak tutuklandı.

Bulanık'ta iki aile arasında okulda başlayan husumetin büyümesiyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişinin ise yaralandığı olayın firarı 2 şüpheli, suç aletiyle yakalanarak tutuklandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında okulda başlayan anlaşmazlığın büyümesi sonucu silahlı kavga çıkmıştı. Olayda ağır yaralanan S.K. hastanede hayatını kaybederken, yaralanan A.K. tedavisinin ardından taburcu edilmişti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde tabanca kovanları, mermi çekirdeği ile farklı boyut ve ebatlarda sopalar ele geçirdi. Soruşturma kapsamında birçok ikamette arama yapan ekipler, eklentiler ve çevre yapıları da detaylı şekilde kontrol etti. Olay sonrası firar eden şüpheliler Ç.G. ve E.G., 25 Kasım 2025 tarihinde suç aleti olduğu değerlendirilen silahla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 27 Kasım 2025 tarihinde çıkarıldıkları Bulanık Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Patnos Kapalı L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
