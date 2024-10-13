Üye Girişi
Haberler

Buharkent'teki Hayvan Çiftliğinde Yangın: Saman Balyaları Küle Döndü

Buharkent'teki Hayvan Çiftliğinde Yangın: Saman Balyaları Küle Döndü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında, saman balyaları tamamen yanarken, hayvanların zarar görmemesi teselli kaynağı oldu. Yangının nedeni üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında, saman balyaları küle dönerken, yangında hayvanların zarar görmemesi teselli kaynağı oldu.

Yangın, Buharkent ilçesi Savcıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.İ.'ye ait hayvan çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonunda yangın söndürülürken, yangında çiftlikte bulunan tüm samanların zarar gördüğü tespit edildi. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangında hayvanların zarar görmemesi teselli kaynağı oldu. Büyük çaplı maddi zararın meydana geldiği yangının kaynak çalışmasından dolayı çıktığı tahmin edilirken, kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Buharkent 3-sayfa İtfaiye Tarım Yaşam

İsrail tanklarından BM üssüne baskın

İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralı

 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu

Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu

 FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi

Elebaşı Gülen yeni malikanesinden çıkarken görüntülendi
Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı

Polis memurunu 7 kez bıçaklayan saldırganla ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Emre elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.