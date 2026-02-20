Haberler

21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü

21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
Güncelleme:
Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2005 yılında işlenen cinayet, zaman aşımına günler kala çözüldü. Olayda V.D.'ye yardım eden S.D. tespit edilerek tutuklandı.

  • Aydın'ın Buharkent ilçesinde 7 Temmuz 2005'te işlenen bir cinayet, 21 yıl sonra zaman aşımına günler kala çözüldü.
  • Cinayet, H.K. isimli şahsın V.D. tarafından ateşli silahla öldürülmesiyle gerçekleşti.
  • Olayda V.D.'ye yardım eden ve daha önce tespit edilemeyen şahsın S.D. olduğu belirlendi ve S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2005 yılında işlenen ve yıllardır faili meçhul olarak kalan cinayet, JASAT dedektiflerinin yeniden yürüttüğü soruşturma kapsamında zaman aşımına günler kala aydınlatıldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesi Üç Eylül Mahallesi'nde 7 Temmuz 2005 tarihinde meydana gelen cinayet olayı, 21 yıl sonra çözüldü.

21 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, H.K. isimli şahıs, V.D. isimli kişi tarafından ateşli silahla öldürülmüş, olayla ilgili yürütülen soruşturmada V.D.'ye yardım ederek motosikletle olay yerine götüren şahıs tespit edilemediği için dosya faili meçhul olarak kalmıştı.

ZAMAN AŞIMINA GÜNLER KALA CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Aradan geçen yılların ardından dosya, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ile Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Cinayetler Bürosu koordinesinde yeniden ele alındı. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında olayın tüm detayları yeniden incelendi, tanık ifadeleri ve deliller değerlendirildi. Yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde, olayda V.D.'ye yardım eden şahsın S.D. olduğu tespit edildi.

Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler gerçekleştirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece, 2005 yılından bu yana faili meçhul olarak kayıtlarda yer alan cinayet dosyası, zaman aşımına uğramadan aydınlatılmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Adem Sevindik:

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİ ÇÖZMEDİLER. 2002-2015 yılları arasında 227 faili meçhul cinayet işlendi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

