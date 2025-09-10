Buharkent'te 15 Yıl Sonra Kimliği Belirsiz Ceset Aydınlatıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 15 yıl önce bulunan kimliği belirsiz cesedin, Denizli ilinde aynı yıl içerisinde kayıp olduğu öğrenilen bir kadına ait olduğu, jandarma tarafından yapılan çalışmada yakınından alınan DNA örneği ile ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Buharkent ilçesi Ortakçı Mahallesi'nde 11 Aralık 2009 tarihinde kimliği belirsiz bir ceset bulundu. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirtilen tarihte yapılan çalışmalarda şahsın kimliği tespit edilemedi. Üzerinden 15 sene geçen olayın aydınlatılması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tekrar çalışma başlatıldı. Yapılan kapsamlı analiz ve detaylı araştırma sonucu bulunan cesedin Denizli ili Güney ilçesinde 17 Kasım 2009 tarihinde kayıp olan ve intihar eden S.U. (46) isimli kadına ait olduğu bir yakınına ait alınan DNA örneğinin karşılaştırılması sonucu tespit edilerek olay aydınlatıldı. - DENİZLİ