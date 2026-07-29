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Buğday tarlasında yangın çıktı, dumanlar trafik kazasına neden oldu: 1 yaralı

Buğday tarlasında yangın çıktı, dumanlar trafik kazasına neden oldu: 1 yaralı
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Sivas’ın Zara ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın yaklaşık 80 dönüm alanı küle çevirdi.

Sivas'ın Zara ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın yaklaşık 80 dönüm alanı küle çevirdi. Yerleşim yerleri ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınan yangının oluşturduğu yoğun duman nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Ahmet Başyurt Mahallesi İsmetpaşa Caddesi yakınında bulunan buğday ekili arazide çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler yaklaşık 80 dönüm ekili araziyi küle çevirirken, çevrede bulunan iş yerleri için de tehlike oluşturdu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Zara Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütürken, Keresteciler ve Mobilyacılar Sitesi esnafı da bahçe sulama hortumlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Vatandaşların müdahalesi sayesinde alevlerin iş yerlerine sıçraması önlendi. Yangının Zara Sanayi Sitesi, Keresteciler ve Mobilyacılar Sitesi, un fabrikası ile traktör ve tarım aletleri galerilerinin bulunduğu bölgeye yaklaşması ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Dumanlar kazaya neden oldu

Öte yandan yangın sırasında yükselen yoğun duman, İsmetpaşa Caddesi'nde görüş mesafesini düşürdü. Görüşün azalması nedeniyle plakası öğrenilemeyen bir araç ile 58 NE 495 plakalı araç ve 34 NHV 727 plakalı Hyundai marka otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada iki araç arasında sıkışan 34 NHV 727 plakalı otomobilde bulunan bir kişi hafif yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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