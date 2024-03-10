Buckingham Sarayı'na araç çarptı, şahıs gözaltına alındı

Buckingham Sarayı'nın kapısına araçla çarpan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'nın kapısına bir araç çarptı. İngiltere polisi, gece saatlerinde yaşanan olaya ilişkin açıklamasında, sarayın ön kapısına çarpan bir erkek sürücünün gözaltına alındığını duyurdu. Olay anını anlatan bir görgü tanığı "büyük bir patlama" sesi duyduğunu ifade ederken, "Olay yerine gidip baktığımda bir aracın Buckingham Sarayı'nın kapısına çarptığını gördüm" dedi.

Yaralanan olmadığı açıklanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - LONDRA