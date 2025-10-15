Bucak'ta Ot Balyaları Yandı

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında ot balyaları yandı.

Yangın, öğle saatlerinde Bucak ilçesi Barboros Mahallesi Kadın Kuyusu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ot balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR