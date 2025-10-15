Haberler

Bucak'ta Ot Balyaları Yandı

Bucak'ta Ot Balyaları Yandı
Burdur'un Bucak ilçesinde Barboros Mahallesi'nde çıkan yangında ot balyaları alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında ot balyaları yandı.

Yangın, öğle saatlerinde Bucak ilçesi Barboros Mahallesi Kadın Kuyusu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ot balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
