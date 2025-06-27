Bucak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bucak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni üzerine inceleme başlatıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Susuz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası Bucak Kaymakamı Bayram Gale, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı ve çalışmaları yerinde inceledi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tartışma yaratan görüntü! 'Umarım gerçek değildir' yorumları yapılıyor

Tartışma yaratan görüntü! "Umarım gerçek değildir" yorumları yapılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu

Kız istedi, gözaltına alındı! Müstakbel damada ağır fatura
46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Dev operasyon! TSK'da görev yapan çok sayıda asker gözaltında
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.