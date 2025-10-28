Bucak'ta Motosiklet Yangınında Sürücü Son Anda Kurtarıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille çarpışarak yanmaya başlayan motosikletin sürücüsü, son anda yanmaktan vatandaşlar sayesinde kurtuldu. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kahveler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.P. idaresindeki 07 BRK 015 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 07 CDG 180 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada savrulan motosiklet, park halindeki araçlara çarparak alev aldı. Motosikletin yanında bulunan sürücü ise yanmaktan son anda çevredeki bulunan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken ağır yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası yaşananlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün vatandaşlar tarafından kurtarılması, motosikletin yanması ve yaşanan panik yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR