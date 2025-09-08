Haberler

Bucak'ta Merdiven Kazası: 63 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde 2'nci kattaki evinin balkonunda çalışırken dengesini kaybeden 63 yaşındaki Bayram Atay, düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde 2'nci kattaki evinin balkonunda merdiven üzerinde çalışırken dengesini kaybeden adam, düşerek hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Bucak ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2'nci kattaki evinin evinin balkonunda merdiven üzerinde çalışırken Bayram Atay (63), dengesini kaybederek balkondan düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bayram Atay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemesinin ardından Atay'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nuri Şahin Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'e geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsi Grubunun üyelerinden Yasemin Yürük'ün acı kaybı

Sanat dünyasında hüzün! Ünlü şarkıcı acı haberi duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.