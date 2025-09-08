Bucak'ta Merdiven Kazası: 63 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesinde 2'nci kattaki evinin balkonunda merdiven üzerinde çalışırken dengesini kaybeden adam, düşerek hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Bucak ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2'nci kattaki evinin evinin balkonunda merdiven üzerinde çalışırken Bayram Atay (63), dengesini kaybederek balkondan düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bayram Atay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemesinin ardından Atay'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR