Bucak'ta İş Yeri ve Otomobil Kundağılayan Şüpheli Tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya Beldesi'nde 23 Nisan gecesi bir iş yeri ve otomobili yakmaya çalışan şüpheli jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 23 Nisan gecesi saat 01.45 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde kar maskeli bir şahıs tarafından beldede bulunan Mustafa G.(31)'ye ait berber dükkanı ve Tugay M.(27)'ye ait park halindeki 07 GK 505 plakalı Tofaş marka otomobil kundaklandı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrasında berber dükkanında ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonrasında olayı gerçekleştirenin E.A.(24) isimli şahıs olduğu tespit edildi. E.A., evine yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.A. yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR