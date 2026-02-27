Haberler

Burdur'da trafikte çıkan kavgada otomobil sürücüsü tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde hatalı sollama nedeniyle yaşanan kavgada tır şoförünün burnu kırıldı, otomobil sürücüsü tutuklandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde tır şoförü ile otomobil sürücüsü arasında hatalı sollama nedeniyle çıkan kavgada tır şoförünün burnu kırıldı, otomobil sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bucak ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 CTM 72 plakalı tırın sürücüsü İ.I. ile 07 HU 906 plakalı otomobil sürücüsü R.A., hatalı sollama nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada burnu kırılan tır şoförü İ.I. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrasında gözaltına alınan otomobil sürücüsü R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
