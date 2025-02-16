Bucak'ta Çiftlikte Yangın: Bin Saman Balyası Yandı

Burdur'un Bucak ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında bin adet saman balyası yanarak kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Barbaros Mahallesi'nde Mustafa D.'ye ait çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında bin adet saman balyası kül oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR