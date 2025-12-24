Haberler

İzmir'de öğrenciler birbirine girdi: Sokak boks ringine döndü

İzmir'in Buca ilçesinde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma, büyük bir kavgaya dönüştü. Onlarca gencin yer aldığı kavga mahallede paniğe neden oldu ve anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İzmir'in Buca ilçesinde öğrenciler arasında çıkan ve onlarca gencin dahil olduğu tekme tokatlı kavga, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay anı vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, bugün öğleden sonra Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki öğrenci grubu arasında başlayan tartışma, kısa sürede alevlenerek toplu kavgaya dönüştü. Onlarca öğrencinin birbirine girdiği kavgada, gençler sokak ortasında tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı.

Vatandaşlar o anları kaydetti

Mahallede paniğe yol açan o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. Görüntülerde; kalabalık grubun birbirini darp ettiği, saldırdığı görüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
