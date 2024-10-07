Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli, bunun için yalvarmak zorunda mıyız
Ünlü şarkıcı Hadise, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katledilmesine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kadınların yaşadığı korkuları dile getiren Hadise, toplumda acil bir değişim çağrısında bulundu. 'Bir kadın olarak korkuyorum' diyerek duygularını ifade eden şarkıcı, bu konuda toplumsal farkındalığın artması gerektiğini vurguladı.
Toplumsal duyarlılığı ile tanınan şarkıcı Hadise, 4 Ekim'de Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hadise, konserinde kadınların karşılaştığı tehditlere dikkat çekerek, "Bir kadın olarak korkuyorum" ifadelerini kullandı.
ARABAYA YÜRÜMEYE BİLE KORKUYORUZ
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ölümüne tepkiler devam ederken, Hadise de sesiyle bu trajik olayın altını çizdi. Konserinde, kadınların gündelik yaşamlarında hissettikleri tedirginliği dile getiren ünlü sanatçı, "Biz ne yaşıyoruz? Biz kadınlar rahatlıkla arabamıza yürüyemeyecek miyiz? Arabaya yürümek bile bizi korkutuyorsa, demek ki bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli. Biz bunun için yalvarmak zorunda mıyız?" diyerek, toplumda değişim ihtiyacına vurgu yaptı.