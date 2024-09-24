Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler

Son dönemlerde kamuya açık alanlarda çekilen cinsel ilişki görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Konya- Antalya seferini yapan bir şehirlerarası otobüs firmasında isimleri bilinmeyen genç çift cinsel ilişkiye girdi.

"BU KADAR UTANMAZLIK OLUR MU?"

Otobüste diğer yolcuları umursamadan davranışlarına devam eden çift, pes dedirtti. Otobüs şoförü ve diğer yolcuların tepkileri ise şaşırtıcıydı. Bir yolcu, tepki vermek yerine bu anları kaydetmeyi tercih etti, şoför ise çifte aldırmadan yola devam etti. Paylaşılan video, izleyenlerde büyük bir öfke yarattı. Kısa sürüde yayılan görüntülere izleyiciler, "Şu durumu kaydetmek yerine müdahale etseydin!", "Bu ne rezalet, bu kadar utanmazlık olur mu?" yorumlarında bulundu. Ayrıca, "Yasa değişikliği olacak mı? Herkes her yerde böyle mi davranıyor?" soruları gündeme geldi.