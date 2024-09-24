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Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler

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Son günlerde kamuya açık alanlarda cinsel ilişkiye girme furyası giderek büyüyor. Bu sefer ise Konya-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünde benzer bir olay yaşandı. Bir çift yolcuların gözü önünde cinsel birliktelik yaşadı. Yolculardan biri tarafından kayıt altına alınan anlar tepkilere yol açtı.

Son dönemlerde kamuya açık alanlarda çekilen cinsel ilişki görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Konya- Antalya seferini yapan bir şehirlerarası otobüs firmasında isimleri bilinmeyen genç çift cinsel ilişkiye girdi.

"BU KADAR UTANMAZLIK OLUR MU?"

Otobüste diğer yolcuları umursamadan davranışlarına devam eden çift, pes dedirtti. Otobüs şoförü ve diğer yolcuların tepkileri ise şaşırtıcıydı. Bir yolcu, tepki vermek yerine bu anları kaydetmeyi tercih etti, şoför ise çifte aldırmadan yola devam etti. Paylaşılan video, izleyenlerde büyük bir öfke yarattı. Kısa sürüde yayılan görüntülere izleyiciler, "Şu durumu kaydetmek yerine müdahale etseydin!", "Bu ne rezalet, bu kadar utanmazlık olur mu?" yorumlarında bulundu. Ayrıca, "Yasa değişikliği olacak mı? Herkes her yerde böyle mi davranıyor?" soruları gündeme geldi.

Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler
Kaynak: Haberler.com / Ebrar Ünaldı - 3.Sayfa

Cinsellik Antalya Antalya 3-sayfa Yaşam Konya Konya

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Yorumlar (1)

corci:

saksafon mu çaldırmış o?

2
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