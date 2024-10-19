Bu görüntülere anlam verilemiyor! 'Cin çıkarma' seansına tepki yağdı

Cin çıkartma seansları yaptığını iddia eden bir şahsın tuhaf görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Doktorun yönlendirmeleri üzerine kadının yaptığı hareketler, odanın içinde bulunan diğer kişiler tarafından kayda alındı. Kayıtlarda, kadının oda içindeki yatakta kendini oradan oraya attığı, kendisini durdurmak isteyen asistanlara direndiği ve ayaklarını oldukça sert biçimde yattığı yere vurduğu görülüyor. Sözde 'cin çıkarma seansı'na ait görüntüler, sosyal medyada kullanıcıların eleştirisine maruz kaldı.