Bu araca dikkat: Hız radarı değil emisyon radarı Artık yavaşlamak fayda etmeyecek: ölçüm yoksa ceza kesilecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen proje sonrasında trafik kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla Tekirdağ'da Egzoz Elektronik Denetleme aracı...

Bu araca dikkat: Hız radarı değil emisyon radarı

Artık yavaşlamak fayda etmeyecek: ölçüm yoksa ceza kesilecek

TEKİRDAĞ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen proje sonrasında trafik kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla Tekirdağ'da Egzoz Elektronik Denetleme aracı yollarda göreve başladı. Seyir halindeki bazı araçlar emisyon radarını hız radarı zannetse de egzoz emisyon ölçümü yapmayanlar, seyir halinde emisyon radarına takıldığı anda 2 bin 815 lira ceza ile karşılaşacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ASELSAN tarafından yürütülen proje ile trafik kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla çevre denetim aracı Tekirdağ'daki yollarda denetime başladı. Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlar, artık durdurularak değil seyir halindeyken çevre denetim aracının kamerasına takıldığı anda 2 bin 815 lira ceza ile karşılaşacak. Yolun bir köşesinde görev yapan çevre denetim aracını gören bazı sürücüler, hız radarını zannedip yavaşlasa da egzoz emisyon ölçümünü yaptırmadığı takdirde cezadan kurtulamayacak.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Ahmet Fidan yaptığı açıklamada, "Bugün burada bakanlığımız ve ASELSAN ile ortaklaşa yürüttüğü proje çerçevesinde denetim amacıyla bulunuyoruz Egzoz Elektronik Denetleme sisteminin Tekirdağ'daki uygulaması için buradayız. Bu proje, tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanılarak üretilmiştir. Trafikteki araçları seyir halindeyken plaka tanıma sistemiyle plakalarını tanıyarak bizim veri tabanımızda egzoz emisyon ölçümü yaptırıp, yaptırmadıkları denetleniyor. Bu şekilde trafikten kaynaklı hava kirliliğini önlenmesiyle alakalı çalışma yürütüyoruz" dedi.