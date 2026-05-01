"Bu araç benim" diyerek hırsızlık için girdiği araçtan inmeyen kadın tutuklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, hırsızlık amacıyla girdiği otomobilin sahibine yakalanınca aracı "Bu araç benim" diyerek sahiplenmeye çalışan ve uzun süre araç içinden inmeyerek direnen genç kadın, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yalova'dan geldiği öğrenilen genç bir kadın, hırsızlık amacıyla gözüne kestirdiği bir otomobilin kapısını arka camdan müdahale ederek açtı ve içeri girdi. Yanında getirdiği anahtarla aracı çalıştırmaya çalışan zanlı, bu sırada araç sahibine suçüstü yakalandı.

"Asıl hırsız sizsiniz" diyerek direndi

Aracın içinden inmeyi reddeden kadın, araç sahibine ve çevredeki vatandaşlara, "Bu araç benim, asıl hırsız sizsiniz, kocam içeri bineyim diye kapıyı açık bıraktı" şeklinde iddialarda bulunarak uzun süre direndi. Araçtan inmemekte ısrar eden kadın ile araç sahipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Üzerinden çok sayıda anahtar çıktı

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının, Yalova'dan Orhangazi'ye hırsızlık yapmak amacıyla geldiği belirlendi. Genç kadının yapılan üst aramasında başka araçlara ait anahtarlar da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
