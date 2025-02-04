Demans hastası Bruce Willis'ten üzen haber: Her an bitkisel hayata girebilir

AFAZİ ve demans hastalığıyla mücadele eden oyuncu Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis, babasının sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

"HER AN BİTKİSEL HAYATA GİREBİLİR"

Tallulah Willis, afazi (konuşma bozukluğu) hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans teşhisi konulan babası Bruce Willis'in sağlık durumunun kötüleştiğini söyledi. Tallulah Willis, "Babam, bildiğiniz Bruce değil. Okuyamıyor ve konuşamıyor. Son evrede olduğunu kabullendik. Her an bitkisel hayata girebilir" dedi.

Bruce Willis'in eşi Emma Heming ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "17 yılımız… Yıl dönümleri eskiden heyecan verirdi ama şimdi içimde karmaşık duygular bırakıyor. Kalbimde bir burukluk, karnımda bir boşluk hissediyorum. Kendime 'Neden o? Neden biz?' diye sormak ve öfke ile kederi hissetmek için 30 dakika ayırıyorum" ifadelerini kullandı.