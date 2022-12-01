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Brezilya'da toprak kayması: 2 ölü

3. Sayfa Haberleri

Brezilya'da toprak kayması: 2 ölü

Brezilya'nın Parana eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 15 araç toprak altında kaldı. Yetkililer 50 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletine bağlı Guaratuba'da şiddetli yağış, faciaya yol açtı. BR-376 otoyolunun 200 metrelik bir bölümünde toprak kayması meydana geldi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, KAYIPLAR VAR

Faciada 15 civarında araç toprak altında kalırken, en az 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 30 ila 50 kişinin de kayıp durumda olabileceği belirtildi. Bölgede polis, itfaiye, sivil savunma ekipleri ve kurtarma köpekleriyle başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

Brezilya'da toprak kayması: 2 ölü

500'DEN FAZLA EVDE HASAR OLUŞTU

Şiddetli yağışlar, kıyı kesimindeki yerleşim yerlerinde de su baskınlarına ve sele neden oldu. Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre 500'den fazla evde hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Brezilya Tragger 3. Sayfa Dünya Haberler

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