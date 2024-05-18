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Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 154'e yükseldi

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Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 154'e yükseldi. Sel felaketinde 806 kişi yaralanırken, 94 kişi de kayboldu. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 154'e yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 29 Nisan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiği, 806 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaybolanların sayısının 94 olarak güncellendiği aktarıldı. Selden 2 milyon 304 bin 422 kişinin etkilendiği, 78 bin 165 kişinin barınaklara yerleştirildiği belirtildi.

Kurtarma çalışmalarının 27 bin 753 personel, 4 bin 85 araç, 21 hava aracı ve 289 deniz taşıtı ile sürdüğü belirtildi. - RİO GRANDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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