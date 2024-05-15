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Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 149'a yükseldi

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Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 149'a yükseldi. Sel nedeniyle 600 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 149'a yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 29 Nisan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 149'a yükseldiği, 124 kişinin ise kayıp durumda olduğu bildirildi. Sel nedeniyle 600 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, yaklaşık 155 bin evde hasar meydana geldiği aktarıldı. 10.9 milyon nüfuslu eyalette meydana gelen selden 2.1 milyon kişinin etkilendiği ifade edildi.

Yerel yetkililer, Rio Grande do Sul'un başkenti Porto Alegre'deki Guaiba Nehri'nde su seviyesinin önümüzdeki birkaç gün içinde rekor seviyeye ulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. - RİO GRANDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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