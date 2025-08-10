Brezilya'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 11 Ölü, 46 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde yolcu taşıyan bir otobüs, pamuk yüklü bir kamyonla çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde Cuiaba-Sinop şehirleri arasında yolcu taşıyan otobüsün bir kamyonla çarpışması 11 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletindeki otoyolda bir yolcu otobüsü ile kamyon dün gece kaza yaptı. Otobüsün işletmeci firması tarafından yapılan açıklamada, Mato Grosso eyaletinin başkenti Cuiaba'dan yola çıkarak Brezilya'nın tarım endüstrisi için önemli bir merkez olan Sinop şehrine yolcu taşıyan otobüsün, yerel saat ile 21.40 yakınlarında Cuiaba kentine 360 kilometre uzaklıktaki Lucas do Rio Verde şehri yakınlarında pamuk yüklü bir kamyonla kafa kafaya çarpıştığı aktarıldı. Brezilya polisinden yapılan açıklamaya göre kazada en az 11 kişi öldü, 46 kişi yaralandı. Kazada 8 kişinin hafif, 26 kişinin orta derecede yaralandığı, kamyonun sürücüsü dahil 12 kişinin durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Yaralıların yakınlardaki hastanelere sevk edildiği ve kazanın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi. - BRASILIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İran'dan Trump'a 'Zengezur' tehdidi: Paralı askerleri için bir mezarlık olacak

İran'dan Trump'a Zengezur tehdidi: Askerleri için mezar olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor

Sıcak hava bir ilimizi esir aldı! Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.