Brezilya'da Milletvekilleri ve Yargıçları Hedef Alan Çeteye Operasyon

Brezilya'da Milletvekilleri ve Yargıçları Hedef Alan Çeteye Operasyon
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Brezilya Federal Polisi, milletvekillerini ve yargıçları hedef alan bir çeteye düzenlediği operasyonda 5 kişiyi tutukladı. Çetenin, üst düzey kişileri infaz etmek için büyük meblağlar talep ettiği ve kadınları tuzak olarak kullandığı öğrenildi.

Brezilya'da polisin milletvekillerini ve yargıçları öldürmek ve casusluk yapmak için kurulan çeteye düzenlediği operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Brezilya'da milletvekillerini ve yargıçları öldürmek ve casusluk yapmak için kurulan çeteye operasyon düzenlendi. Brezilya Federal Polisi, tarafından yapılan açıklamada, 5 kişinin söz konusu çeteyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade edilerek, 3 eyalette çeşitli adresler arama yapıldığı belirtildi.

Çetenin adının Komünistleri, Yolsuzları ve Suçluları Avlama Komutanlığı (C4) olduğu belirtilerek, çete üyeleri arasında bir subayında bulunduğu aktarıldı. Çetenin, üst düzey kişileri hedef almak için 26 bin dolar ile 44 bin dolar arasında değişen tutarlar talep ettiği belirtilerek, çetenin ağır silahları bulunduğu ve hedeflerine ulaşmak için kadınları yem olarak kullandığı ifade edildi.

Çetenin henüz üst düzey bir yetkiliye zarar verip vermediği bilinmiyor, ancak çetenin Mato Grosso eyaletindeki Cuiaba şehrinde bir avukatın öldürülmesi üzerine başlatılan soruşturma sonucu tespit edildiği aktarıldı. - SAO PAULO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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