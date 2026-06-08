Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir araç ve 3 şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı