Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir araç ve 3 şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK