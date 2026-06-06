Haberler

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, metamfetamin ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 araç ve 3 şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini aldattığı öne sürülen kadının mesajları elden ele dolaşıyor

Eşini aldatan kadının mesajları elden ele dolaşıyor
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Çakıcı'ya gelin olma hayali suya düştü

Soyunma kabininde kendisini ve arkadaşını gizlice çeken sapığı böyle yakaladı

Kendisini ve arkadaşını gizlice çeken kabin sapığını böyle yakaladı
Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

Sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı
Bahçeli görüşmesinde Bakan Çiftçi'nin elindeki dosyanın sırrı çözüldü

Bakan Çiftçi'nin elindeki dosyanın sırrı çözüldü