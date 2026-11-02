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Bozüyük'te polis, iş yerlerinde 46 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı yaptı

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Bozüyük'te polis, iş yerlerinde 46 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı yaptı
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Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinde 46 vatandaşa dolandırıcılık yöntemlerini anlattı. Ekipler, korunma yolları ve güvenlik tedbirlerini anlatıp broşür dağıttı, şüpheli durumların güvenlik birimlerine bildirilmesini hatırlattı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 46 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 46 vatandaşa güncel dolandırıcılık yöntemleri ve dolandırıcılık çeşitleri anlatıldı. Ekipler, vatandaşlara dolandırıcılık suçlarına karşı korunma yolları ve alınabilecek güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verirken, bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumların güvenlik birimlerine bildirilmesinin olası mağduriyetlerin önüne geçeceğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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