Bozüyük'te polis, iş yerlerinde 46 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı yaptı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 46 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 46 vatandaşa güncel dolandırıcılık yöntemleri ve dolandırıcılık çeşitleri anlatıldı. Ekipler, vatandaşlara dolandırıcılık suçlarına karşı korunma yolları ve alınabilecek güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verirken, bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumların güvenlik birimlerine bildirilmesinin olası mağduriyetlerin önüne geçeceğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı