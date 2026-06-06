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Bilecik'te öğrencilere trafik eğitimi verildi

Bilecik'te öğrencilere trafik eğitimi verildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Hamzabey İlkokulu öğrencilerine trafik kuralları, yaya güvenliği ve güvenli yolculuk konularında eğitim verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Hamzabey İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere trafik kuralları, yaya güvenliği, trafikte saygı ve araç içerisinde güvenli yolculuk konularında bilgiler verildi.

Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği yetkilileri, geleceğin bilinçli bireylerinin trafik kurallarına duyarlı, sorumluluk sahibi ve güvenli bir trafik kültürüyle yetişmesi amacıyla eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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