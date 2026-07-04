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Bilecik'te motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi

Bilecik'te motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 10 motosiklet sürücüsüne güvenli sürüş teknikleri ve trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı 2'nci Jandarma Trafik Timi tarafından Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde gerçekleştirilen sabit trafik denetimi sırasında uygulama noktasına gelen 10 motosiklet sürücüsüne yönelik eğitim faaliyeti düzenlendi. Bilgilendirme kapsamında sürücülere motosiklet kazalarının başlıca nedenleri, güvenli sürüş teknikleri ve uyulması gereken trafik kuralları anlatıldı. Jandarma ekipleri, motosiklet kullanıcılarını koruyucu ekipman kullanımı ve trafik kurallarına eksiksiz uymaları konusunda da uyardı.

Öte yandan, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi ve sürücü farkındalığının artırılması amacıyla benzer eğitim ve denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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