Bilecik'te 310 motosiklet sürücüsü kontrol edildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 310 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 farklı noktada sabit ve seyir halinde görev yapan 18 ekip ve 65 personelin katılımıyla 'Şok motosiklet uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamalar kapsamında toplam 310 motosiklet sürücüsü kontrol edilirken, sürücülere koruyucu ekipman kullanımı, hız limitlerine uyulması ve trafik kurallarına riayet edilmesi konularında uyarılarda bulunuldu.

Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı