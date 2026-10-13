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Bozüyük'te 120 öğrenci akran zorbalığı ve güvenli internet konusunda bilgilendirildi

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Bozüyük'te 120 öğrenci akran zorbalığı ve güvenli internet konusunda bilgilendirildi
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Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Sınav Kolejinde 120 öğrenciye bilgilendirme çalışması yaptı. Öğrencilere akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı, polislik mesleği ve genel güvenlik anlatıldı; faaliyetlerin sürdüğü belirtildi.

Bilecik'te 120 öğrenciye güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi verildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Çocuk Büro Amirliği ve Trafik Büro Amirliği personeli, Sınav Kolejini ziyaret etti. Ziyarette 120 öğrenciye yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Öğrencilere akran zorbalığı, güvenli internet kullanımı, polislik mesleği ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Çocukların güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlenmesi, akran zorbalığına karşı farkındalık kazanması ve genel güvenlik kurallarını öğrenmesi amacıyla yapılan bilgilendirme çalışmasının ardından polis ekiplerinin bu yöndeki faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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