Bozüyük Emniyeti'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Bozüyük Emniyeti'nden Dolandırıcılık Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla işyerleri ve bankaları ziyaret ederek bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Dolandırıcılık çeşitleri ve iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılıklara dikkat çekildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yaptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla işyerleri ve bankaları ziyaret ederek vatandaşlara bilgilendirme çalışması yaptı. Ziyaretlerde vatandaşlara; dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konuları hakkında detaylı bilgi verildi. Emniyet ekipleri, son dönemde artan telefon ve internet dolandırıcılığına dikkat çekerek vatandaşların bu tür yöntemlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ın eski yıldızı yıktı

Sergen'i Beşiktaş'ın eski yıldızı yıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan

Yıl 2025, şehrin haline bak! Su için geceden sıraya girdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.