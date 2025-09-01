Bozüyük Emniyeti'nden Dolandırıcılık Uyarısı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla işyerleri ve bankaları ziyaret ederek bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Dolandırıcılık çeşitleri ve iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılıklara dikkat çekildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla işyerleri ve bankaları ziyaret ederek vatandaşlara bilgilendirme çalışması yaptı. Ziyaretlerde vatandaşlara; dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konuları hakkında detaylı bilgi verildi. Emniyet ekipleri, son dönemde artan telefon ve internet dolandırıcılığına dikkat çekerek vatandaşların bu tür yöntemlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. - BİLECİK
