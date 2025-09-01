Bozüyük Emniyeti'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yaptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla işyerleri ve bankaları ziyaret ederek vatandaşlara bilgilendirme çalışması yaptı. Ziyaretlerde vatandaşlara; dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konuları hakkında detaylı bilgi verildi. Emniyet ekipleri, son dönemde artan telefon ve internet dolandırıcılığına dikkat çekerek vatandaşların bu tür yöntemlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. - BİLECİK