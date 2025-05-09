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Bozkır'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Bozkır'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
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Konya'nın Bozkır ilçesinde Trafik Haftası kapsamında ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi düzenlendi. Eğitimin amacı, trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik bilincini geliştirmek ve ulaşım kültürünü güçlendirmek olarak belirlendi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Bozkır'da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Vali Kemal Katıtaş ilkokulu 4-B sınıfı öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi. Her yıl 3-9 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Karayolu Trafik Haftasında, trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması, toplumda trafik bilincinin geliştirilmesi ve ulaşım kültürünün insani değerlerle güçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bozkır Emniyet Amirliği Trafik Şube ekipleri ve Bozkır Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından verilen eğitimde, öğrencilere trafik kuralları anlatıldı ve uygulamalı olarak yaya geçidi kullanımı gösterildi.

Bozkır Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, Bozkır Jandarma Komutanı Batuhan Duran, Bozkır Emniyet Amiri Uğur Alaca, Vali Kemal Katıtaş İlkokulu Müdür Yardımcısı Veli Yaşar ve Sınıf Öğretmeni Abdullah Tutmaz katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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