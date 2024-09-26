Bozkır'da Damperi Açık Tır Trafik Levhasına Çarptı

Konya'nın Bozkır ilçesinde damperi açık kalan tır yol üzerindeki trafik levhasına çarptı.

Olay, Bozkır ilçesine bağlı Sarıoğlan Mahallesi Hadim ilçesi yolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damperi açık kalan tır, seyir halindeyken yol üzerinde bulunan trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle levha zarar gördü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Karayolları ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışma yaparken trafik levhası kullanılamaz hale geldi. - KONYA