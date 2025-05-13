Bozkır'da Çiftçilere Reflektör Dağıtımı

Konya'nın Bozkır ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çiftçilere reflektör dağıtılarak römorklara monte edildi.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen "Reflektör tak görünür ol" projesiyle ilçeye bağlı Sarıoğlan Mahallesinde Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından traktör sürücüsüne reflektör dağıtılarak römorkların arkasına montajları yapıldı. Proje ile akşam saatlerinde meydana gelen traktör kazalarının önlenmesi ve kazaların azaltılmasına yönelik olarak traktörlerin daha görünür olmalarını sağlamak ve trafik kazalarını engellemek amaçlanıyor.

Dağıtım sonrası ekipler tarafından sürücülere reflektörlerin takılması ve trafik kurallarına uyulması konusunda hatırlatmaların yapılmasının ardından etkinlik sona erdi. - KONYA