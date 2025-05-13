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Bozkır'da Çiftçilere Reflektör Dağıtımı

Bozkır'da Çiftçilere Reflektör Dağıtımı
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Konya'nın Bozkır ilçesinde jandarma ekipleri, 'Reflektör tak görünür ol' projesi kapsamında çiftçilere reflektör dağıtarak römorkların arkasına montajlarını gerçekleştirdi. Proje, akşam saatlerinde meydana gelen traktör kazalarını azaltmayı amaçlıyor.

Konya'nın Bozkır ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çiftçilere reflektör dağıtılarak römorklara monte edildi.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen "Reflektör tak görünür ol" projesiyle ilçeye bağlı Sarıoğlan Mahallesinde Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından traktör sürücüsüne reflektör dağıtılarak römorkların arkasına montajları yapıldı. Proje ile akşam saatlerinde meydana gelen traktör kazalarının önlenmesi ve kazaların azaltılmasına yönelik olarak traktörlerin daha görünür olmalarını sağlamak ve trafik kazalarını engellemek amaçlanıyor.

Dağıtım sonrası ekipler tarafından sürücülere reflektörlerin takılması ve trafik kurallarına uyulması konusunda hatırlatmaların yapılmasının ardından etkinlik sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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