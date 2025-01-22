Bozdoğan'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dengesini kaybederek çatıdan düşen Soner Köse (50), hayatını kaybetti.

Olay, Bozdoğan ilçesi Kamışlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çelik çatı işi yapan 50 yaşındaki Soner Köse, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü. İş arkadaşlarının yere düştüğünü gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soner Köse'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN