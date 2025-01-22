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Bozdoğan'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Bozdoğan'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çelik çatı işi yapan 50 yaşındaki Soner Köse, dengesini kaybederek düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dengesini kaybederek çatıdan düşen Soner Köse (50), hayatını kaybetti.

Olay, Bozdoğan ilçesi Kamışlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çelik çatı işi yapan 50 yaşındaki Soner Köse, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü. İş arkadaşlarının yere düştüğünü gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soner Köse'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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