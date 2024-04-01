YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Bozdoğan-19 Operasyonlarında 4 İlde 22 Mağara, Sığınak ve Barınma Alanı İmha Edildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Bozdoğan-19" operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

ANKARA - Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-19" operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-19" operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini belirterek 19 adet roketatar mühimmatı, 16 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet el bombası, 444 adet çeşitli çap ve ebatlarda mühimmat ile çok sayıda silah ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini kaydetti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"1 Haziran 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen 'Kahramanlar' ve 'Bozdoğan' operasyonlarında toplam; 667 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi. Bombalı eylemler için hazırlanan; 1 ton 662 kg amonyum nitrat patlayıcı, 77 adet plastik patlayıcı C4, 180 adet mayın, EYP, saldırı için hazırlanan 80 bin 398 adet muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek, 10 bin 644 adet ağır silah mühimmatı, (RPG-7, bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı), bin 30 adet el bombası, 36 adet roketatar, havan, bombatar, uçaksavar, lav silahı 340 adet uzun namlulu silah, 198 adet tabanca ve 163 adet av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Hakkari Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 107 tim, bin 445 Jandarma personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle "Bozdoğan-19" operasyonları gerçekleştirildi.

Şırnak merkez, Uludere, Silopi, Lice, Eruh ilçesi kırsalı ve Yüksekova kırsalında düzenlenen Bozdoğan-19 operasyonu sonucunda; 19 adet roketatar mühimmatı, 16 adet roketatar sevk fişeği, RPD makineli tüfek, 10 adet el bombası, EYP, 105 adet pil bloğu (EYP hazırlamak üzere kullanılan), 3 adet fünye (EYP hazırlamak üzere kullanılan), AK-47 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 444 adet mühimmat (1 adet 20 mm, 18 adet 5.56 mm, 425 adet 7,62 mm), 4 adet tüp, 2 adet akü, 84 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Murat Kurum seçim sonrası ne dedi, ne söyledi? İstanbul Seçim sonuçları ne oldu? 2024 ŞEREFLİKOÇHİSAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Şereflikoçhisar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 POLATLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Polatlı'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 HAYMANA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Haymana'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BALA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Bala'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ELMADAĞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Elmadağ'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 MAMAK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Mamak'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ÇANKAYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Çankaya'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 SİNCAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Sincan'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ALTINDAĞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Altındağ'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ETİMESGUT YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Etimesgut'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 YENİMAHALLE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Yenimahalle'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 KALECİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Kalecik'te hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 AKYURT YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Akyurt'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 KEÇİÖREN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Keçiören'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title