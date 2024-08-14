Üye Girişi
Haberler

Bozcaada'da çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde rüzgarın da etkisiyle yangının ve alevlerin boyutu ortaya çıktı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde ziraat arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde rüzgarın da etkisiyle yangının ve alevlerin boyutu ortaya çıktı.

Yangın saat 11.30 sıralarında Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde ziraat alanında başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 5 uçak ve 5 helikopterle, karadan 11 arazöz ve orman personeliyle müdahale edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun müdahalesi devam ediyor.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesindeki orman yangını dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde rüzgarın da etkisiyle tarım arazisinde başlayan yangının ormanlık alana yayıldığı ve alevlerin boyutu ortaya çıktı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Bozcaada'da çıkan yangına 5 uçak, 5 helikopter ile havadan, 11 arazöz ve diğer araçlarla karadan müdahale edildi. Orman teşkilatı başta olmak üzere, yangına özveriyle müdahale eden bütün ekipleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bozcaada 3-sayfa Çevre Hava Durumu Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu Bir Başlangıç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bu Bir Başlangıç filmi ne zaman, nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maskeli Beşler Irak filmi ne zaman, nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak filmi Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu etkisi nedir? Merkür retrosunda eski sevgili döner mi? Köşeyi Dönen Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köşeyi Dönen Adam filmi ne zaman, nerede çekildi, konusu gerçek mi? Karbon ayak izi nedir? Karbon ayak izi neden tehlikeli, nasıl ortaya çıkar? Hayat Öpücüğü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Öpücüğü filmi ne zaman, nerede çekildi? Hayat Öpücüğü filmi gerçek mi? Salak Milyoner filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salak Milyoner filmi ne zaman, nerede çekildi? Salak Milyoner filmi gerçek mi? Ahmet Ersagun Yücel kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Ersagun Yücel hangi partiden? Ödül Avcıları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ödül Avcıları filmi ne zaman, nerede çekildi? Ödül Avcıları filmi gerçek mi? Minecraft çöktü mü? Minecraft açılmıyor ne yapmalıyım? 14 Ağustos Minecraft çöktü mü? Rampage: Büyük Yıkım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Rampage: Büyük Yıkım filmi ne zaman, nerede çekildi? Soğuk kahve nasıl yapılır? Ev yapımı soğuk kahve nasıl olur? Soğuk kahve malzemeleri nelerdir? Akşam sefası çiçeği bakımı nasıl olur, özellikleri ne? Akşam sefası çiçeği ne zaman açar? Kitap okumanın faydaları neler? Kitap okumanın ne faydası var? Kitap okumak insana ne kazandırır? Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Antalyaspor maçı saat kaçta, nerede? #9917 Kandıra'da denize girmek yasak mı, ne zamana kadar? Kocaeli Kandıra'da denize girmek neden yasak? CMV nedir? CMV virüsü bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? CMV enfeksiyonu belirtileri neler? Green Card başvurusu ne zaman? Green Card başvurusu nasıl yapılır? Pegasus Ağustos 2024, 9 Euro kampanyası ne zaman? Pegasus yurt dışı kampanyaları hangi ülkelerde geçerli? #9992 İBB burs başvurusu ne zaman 2024? 2024-2025 İBB burs başvuru şartları neler? İBB burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?
title