Bozcaada Açıklarında 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Bozcaada Açıklarında 3.9 Büyüklüğünde Deprem
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında saat 18.06'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin merkezi Ege Denizi olarak belirlendi. Depremin derinliği 10.83 kilometre olarak kaydedildi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.06'da merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine 44.42 kilometre uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin 10.83 kilometre derinliğinde meydana geldi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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