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Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı

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Espressolab'i boykot edenler için "vatan haini" deyince tepkilerin odağı haline gelen DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan, boykot çağrıları sonrası Robbie Williams ve Muse'un İstanbul organizasyonları gibi projelerin tamamından çekilmişti. Sessizliğini bozan Özkan "Pişmanım, gençler ulaşıp dünya çapındaki sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı firmalar için boykot çağrısı yaptı. Özel'in boykot edilmesini istediği firmalar arasında ünlü kahve zinciri Espressolab de yer aldı.

"VATAN HAİNİ" İFADESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Dünyaca ünlü sanatçılar Robbie Williams, Muse ve Trevor Noah'ın İstanbul konserlerini organize eden DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın Espressolab'i boykot edenlere "vatan haini" demesi ise ortalığı karıştırdı.

TÜM PROJELERDEN ÇEKİLDİ

DBL Entertainment'ın 2025 etkinlik takviminde Robbie Williams, Muse ve Trevor Noah'ın İstanbul'da sahne alacağının duyurulması üzerine, firma için "boykot" çağrısı yapıldı. Vatandaşların tepkisinin ardından DBL Entertainment'in sahibi Abdülkadir Özkan geri adım atmak zorunda kaldı. Özkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm projelerden çekildiklerini belirtti.

"BANA HAKSIZLIK YAPILIYOR, 3 GÜNDÜR LİNÇ YİYORUM"

Boykot çağrıları sonrası Abdülkadir Özkan, gazeteci İsmail Küçükkaya'ya konuştu. Küçükkaya'nın Halk TV yayınında aktardığına göre Özkan şunları söyledi: "Bana haksızlık yapılıyor, üç gündür linç yiyorum, bin pişmanım. Ben aslında çoğu kere muhalif görüşlerim nedeniyle iktidar medyasından linçler yemiş biriyim. Barışlar gözaltına alındığında 'Olur mu böyle onlar gazeteci, niye gece yarısı gözaltına alıyorsunuz' diye tweet atmış biriyim.

"O PAYLAŞIMI YAPMAZ OLAYDIM"

Ama bu linç, bana haksızlık yapılıyor, ben vergisini veren bir mükellefim. Bu gençler ulaşıp dünya çapındaki ünlü sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweeti de atmaz olaydım, şimdi haksızlıkla uğraşıyorum."

Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıUmut güneş:

beter olun herkes parasının peşinde halk sefalette ekonomı dıpte tuzunuz kuru tabı

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Haber YorumlarıVEFA:

Gençleri, ezikenleri hafife almanın bedeli ağır olur!.. Bu da hem sana, hem de ampul kafalılara bir yandan kapak, bir yandan da ders olsun!

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Haber YorumlarıSadık:

Yalan haber ,Halk Tv'den ne beklersiniz.

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

bu millet vatan haini diyenlere cezasını er veya geç verecekdir,

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Haber YorumlarıSanane Dedikya:

vatan haini dediğin kişiler Gerçek halis muhlis TÜRK GENÇLİĞİ ! önce ağzını yıkayacak özür dileyeceksin ve haddini bileceksin...

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Bu evrin bitmesine az kaldi.sitelerdeki parali akp trolleri unutulucaksiniz sanmayin.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Kârdan zarar etmişsiniz bir şey olmaz.

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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Adamın gelir kapısı sanata müziğe kültüre önem veren solda kendisine faydasi olmayacak olan muhafazakar tayfanin militanlığını yapıyor. Sonra böyle patlarsin. Neymiş herşey kültür turizm bakanlığı ile bitmiyormuş. Halkın gücünü göstermek açısından firma bazlı boykotlar devam etmeli.

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

İnsan onurlu olmalı. Ya bu cümleyi kullanma yada sözünün ardında dur. Kaypk herif seni

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