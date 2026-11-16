Boyabat'ta 15 Kasım 2026 itibarıyla ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu başladı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, kış mevsiminin yaklaşması ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte trafik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Boyabat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen kış lastiği denetimleri sıklaştırıldı.

Boyabat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle Sinop-Kastamonu yolu kavşağı noktasında oluşturulan kontrol noktalarında, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar titizlikle inceleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemeleri doğrultusunda, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 tarihi itibarıyla resmi olarak başladı. Uygulama, kış şartlarının en yoğun hissedildiği dönem boyunca devam ederek 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. 5 ay sürecek bu süreçte ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu sıkı bir şekilde denetlenecek.

Bölge trafik yetkilileri, özellikle yüksek kesimlerde ani sıcaklık düşüşleri ve kar yağışlarının sürücülere zor anlar yaşatabileceğine dikkati çekti. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması, cezai işlemle karşılaşmaması ve en önemlisi güvenli bir yolculuk yapabilmesi için kurallara uyması gerektiğini belirten yetkililer, "Kış lastikleri olmadan kesinlikle yola çıkılmamalıdır" uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı