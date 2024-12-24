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Bostancı Kardeşler 5 Ayda Hem Anne Hem Baba Acısı Yaşadı

Bostancı Kardeşler 5 Ayda Hem Anne Hem Baba Acısı Yaşadı
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Bartın'da gazeteci Bülent Bostancı ve kardeşleri, son 5 ay içerisinde hem babalarını hem de annelerini kaybetmenin derin acısını yaşadı. Bostancı ailesi, iki cenaze törenine de yoğun bir katılım ile veda etti.

5 ayda 2 büyük acı yaşadılar

Bostancı kardeşler 5 ay arayla hem babalarını hem annelerini kaybettiler

BARTIN - Bartın'da gazeteci Bülent Bostancı ve 2 kardeşi, son 5 ayda hem baba hem de anne acısı yaşadı.

Bartın Aba Medya Yazı İşleri Müdürü Bülent Bostancı, Bartın Valiliği Basın Servisi Ümit Bostancı ve Engin Bostancı'nın babası Hüseyin Bostancı, rahatsızlığı nedeniyle vefat etmiş, 5Ulus ilçesindeki Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Hacıköyü mezarlığındaki aile kabristanına defnedilmişti.

Bostancı kardeşlerin annesi Sıdıka Bostancı da, kocasının vefatından 5 ay sonra hayatını kaybetti. Sıdıka Bostancı, bugün evinin önünde yapılan helalleşmenin ardından Ulus Ulu caminde ikindi namazının ardından dualarla aile mezarlığına defin edildi.

Hüseyin ve Sıdıka Bostancı çiftinin kanser tedavisi gördüğü öğrenildi

Helalleşme ve cenaze programına ise 5 ayda iki büyük acı yaşayan Bostancı ailesinin yanısıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan,il protokolü, yerel ve ulusal medya temsilcileri, sevenleri ve yakınları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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