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Adana'da boşanmak istemeyen uzman çavuş, karısını ve çocuğunu silahla rehin aldı

3. Sayfa Haberleri

Adana'da boşanmak istemeyen uzman çavuş, eşi ve çocuğunun da arasında bulunduğu 3 kişiyi rehin aldı. Girdiği mağazadan kaçmaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Öğretmenler Bulvarı'nda uzman çavuş Cengiz D., boşanmak isteyen eşi Ferdağ D. ve çocuğunun da arasında bulunduğu 3 kişiyi silahıyla rehin aldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye özel harekat ekibinin de olduğu çok sayıda polis sevk edildi.

MAĞAZA ÇALIŞANLARINI DA REHİN ALDI

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucu Cengiz D. çocuk ve kadınları serbest bırakıp kaçarak bir mağazaya girdi. Mağazadaki çalışanları da rehin alan ve ardından başına silah dayayan Cengiz D. buradan da kaçmaya çalıştığı sırada polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seyhan Adana 3. Sayfa Haberler

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