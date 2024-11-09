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Boşanma Sürecinde Eşini Öldüren Zanlıya Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Boşanma Sürecinde Eşini Öldüren Zanlıya Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i öldüren Gökhan Eller için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Olayın mal paylaşımına dair tartışma sırasında gerçekleştiği belirtildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i öldüren sanığın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması istendi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Gökhan Eller'in eşi Selda Eller ile mal paylaşımı sebebiyle kavga ettiklerini ve kendisini en yakın arkadaşlarıyla aldatacağını söylediği için boğduğu ifadeleri yer aldı.

Yunusemre ilçesinde 23 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki 2 çocuğunun annesi Selda Eller'i (40) boğarak öldüren Gökhan Eller (40) için Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, şüphelinin Selda Eller ile mal paylaşımı konusunda tartıştığı ve arkasından Selda Eller'i bağ ile boğmak suretiyle "Eşe karşı kasten öldürme" suçunu işlendiği belirtildi. Yine iddianamede Gökhan Eller'in "Ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılanması istendi.

Zanlı Gökhan Eller'in iddianamedeki yer alan ifadesinde, eşi ile 2018 yılında boşandıklarını, 9-10 ay kadar ayrı yasadıklarını, bu süreçte kendisinin olayın gerçekleştiği evi satın aldığını, daha sonrasında eşi ile tekrar barışarak yeniden evlenmeye karar verdiklerini, maktul Selda'nın evlenmeden önce evin tapuda kendisi adına kaydedilmesini istediğini, kendisinin de kabul ettiğini ve evlendiklerini söyledi. Evlilikleri içerisinde eşi Selda Eller'in kendisini aldattığını öğrendiğini ve bu yüzden sürekli tartışmalar yaşadığını iddia eden Gökhan Eller, tekrar boşanma kararı aldıklarını ve aralarında yaptıkları protokole göre, evin yüzde 60'ının kendisinde, yüzde 40'ının ise Selda'da kalacağı konusunda anlaştıklarını ifade etti. Daha sonrasında iş çıkışı emniyetten arandığını ve eşi Selda'nın kendisini hakkında uzaklaştırma kararı aldığını öğrendiğini kaydeden Gökhan Eller, eşi Selda'nın kendisini arayarak evden eşyalarını almasını istediğini, bunun üzerine eve gittiğini, eşi ile tartışmaya başladıklarını, eşinin kendisini en yakın arkadaşlarıyla aldatacağını söylediğini ileri sürdü. Bunun üzerine eşini boğduğunu ifade eden zanlı Gökhan Eller, arkadaşını telefonla arayarak eve ambulans çağırmasını istediğini ardından polise giderek teslim oluğunu ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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