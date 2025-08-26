Boşanma Davasında Eşinin Eşyalarını Götüren Kadın Şikayetçi Oldu

ANTALYA'da 2 yıldır süren boşanma davasında M.S.'nin (36) uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi A.S. (35), iddiaya göre kararı ihlal ederek eve girip eşyaları kamyonetle götürdü. Evinin boş olduğunu görünce şikayetçi olan M.S., kızıyla birlikte Samsun'daki ailesinin yanına taşındı.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan, 8 yıllık evliliğini yürütemediği gerekçesiyle boşanma davası açan M.S., yaklaşık 2 yıldır devam eden yargı sürecinde eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak iddiaya göre A.S., eve nakliyeci çağırarak klima, televizyon, beyaz eşyalar, ziynet eşyaları, halılara kadar tüm eşyaları kamyonete yükleyip götürdü. Evinin boş olduğunu gören M.S., boşanma aşamasındaki eşinden şikayetçi oldu. Yaşananların ardından Antalya'da kalmak istemeyen M.S., kızıyla birlikte memleketi Samsun'daki ailesinin yanına taşındı.

'AİLESİNİN YANINA TAŞINMAK ZORUNDA KALDI'

M.S.'nin avukatı Senar Furkan Başak, müvekkilinin büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, "Müvekkilim 1,5 sene önce boşanmak için bize başvurdu. Söz konusu evlilik müvekkilim için çekilmez hale gelmişti. Bu süreçte davalı erkek için uzaklaştırma kararı talep ettik. Ancak müvekkilim evde olmadığı sırada davalı eve girerek klima, televizyon, beyaz eşyalar, ziynet eşyaları, hatta halılara kadar her şeyi kamyonete yükleyip götürdü. Müvekkilim eve kızıyla birlikte girdiğinde büyük şok yaşadı. Yaşanacak bir ev kalmadığını görünce Samsun'daki ailesinin yanına taşınmak zorunda kaldı" dedi.

'KARŞI TARAF HAKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR'

Davalı tarafın, evlilik birliği içerisinde eşyaların kendisine ait olduğunu öne sürdüğünü kaydeden Avukat Başak, "A.S. kendisinin haklı olduğunu düşünüyor. Biz gerekli şikayetleri yaptık. Delillerimiz mevcut. Haklılığımız ortaya çıkacaktır. Ancak bu süreçte müvekkilim büyük mağduriyet yaşadı. Karşı taraf kendisini haklı görse de biz yargı süreciyle hakkımız olanı alacağız" diye konuştu.