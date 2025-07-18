Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçaklandı

Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçaklandı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 3 çocuk annesi Sedef Demir, boşanma aşamasındaki eşi tarafından tartışma sonucu ağır yaralandı. Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hastaneye kaldırıldı, durumunun kritik olduğu bildirildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, çıkan tartışmada boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Saray ilçesine bağlı Ayaspaşa Mahallesi Öğretmen Şükrü Tınaz Apartmanı'nın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, Sedef Demir (27), eşi Y.D. ile Zonguldak'tan Saray ilçesindeki kardeşine misafirliğe geldi. Çift arasında henüz bilinmeyen sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.D., boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi eşini bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Sedef Demir, kendini dışarı atarak apartmanın önündeki çay ocağına sığındı. Ağır yaralanan kadın için çevredekiler 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Sedef Demir'i Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Y.D. ise yaklaşık 500 metre ileride suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalandı. Zanlının daha önce hırsızlık ve yaralama gibi birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Boşanma aşamasındaki çiftin, Zonguldak'tan Sedef Demir'in kardeşine misafirliğe geldikleri öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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