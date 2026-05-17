Haberler

Boşanma aşamasındaki eşini tüfekle kaçıran koca ve yakınları tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da boşanma aşamasındaki eşinin evini tüfekle basarak genç kadını zorla kaçırdığı öne sürülen şahıs ve yanındaki 2 kişi polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da boşanma aşamasında olduğu eşinin evini tüfekle basarak genç kadını zorla kaçırdığı öne sürülen şahıs ile yanında bulunan 2 kişi, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan B.K., yanında kız kardeşi H.K. ve diğer kız kardeşinin oğlu R.A. ile birlikte eşi O.U.K.'nin bulunduğu eve gitti. Tüfekle eve giren şahısla, iddiaya göre genç kadını zorla araca bindirerek kaçırdı. İhbar üzerine harekete geçen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu O.U.K.'yi kurtarırken, koca B.K. ile kız kardeşi H.K. ve yeğenleri R.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan B.K., H.K. ve R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti

Herkes şaşkın: Yeni sezonda Chelsea'de
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu

ABD ve İran restleşti! İki taraf da masaya 5 şart koydu
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı

Ortalık bir anda karıştı! Yabancı uyruklu şahsın yaptığına bakın

Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı

Sen bu hallere nasıl düştün?
Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım'ın golcü hedefi

Fener taraftarının ölüp bittiği golcü için harekete geçti
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan

Eşi ve çocuklarını öne sürdü, tahliyesini istedi