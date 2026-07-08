Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayan koca tutuklandı

Adana'da boşanma aşamasındaki eşini hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evinde defalarca bıçaklayan koca tutuklandı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, 2 Temmuz gecesi Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Çiğdem E. (37) ile Gökhan E. (42), yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı aldı. Bunun üzerine Çiğdem E., mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. Yeniden barışmak isteyen Gökhan E., eşiyle görüşebilmek için sık sık evine gitmeye başladı. Bu süreçte şiddet gördüğünü öne süren Çiğdem E.'nin şikayeti üzerine polis ekiplerince Gökhan E. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Karara rağmen eşine mesaj göndermeyi ve evinin önüne gitmeyi sürdürdüğü öne sürülen Gökhan E., 2 Temmuz gecesi yeniden Çiğdem E.'nin evine gitti. Burada çıkan tartışmada Gökhan E.'nin eşini sırtından ve karaciğerinden defalarca bıçakladığı iddia edildi.

Çığlıkları duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çiğdem E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Çiğdem E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Gökhan E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı